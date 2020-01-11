"Північний потік-2" потрібно довести до кінця, – Меркель
Президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в Москві обговорили газове питання. Меркель заявила, що проєкт "Північний потік-2" в обхід України потрібно довести до кінця.
Про це канцлерка розповіла на спільній з Володимиром Путіним пресконференції.
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Ми говорили про проєкт "Північний потік-2". Він завдяки новому європейському законодавству легітимований, нам треба довести його до кінця,
– зазначила Меркель.
За словами Меркель, від того, що газопровід добудують, виграють усі країни Європи. "Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових постачань, але це дуже важливий проєкт", – сказала Меркель.
Канцлерка також додала, що, на її думку, "Північний потік-2" вдасться добудувати, а санкції США не завадять. Путін заявив, що Росія зможе самостійно завершити газопровід, але дещо пізніше, ніж планувалося.
Меркель також позитивно відзначила продовження транзиту російського газу через Україну. Путін у відповідь додав, що вважає домовленості взаємовигідними та збалансованими як для Росії, так і для України.
Що відомо про Північний потік-2? Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.
Що відомо про газовий контракт між Україною та Росією
- 30 грудня 2019 року Україна та Росія підписали контракт на транзит російського газу через Україну до Євросоюзу терміном на 5 років. А вже з 1 січня 2020 року "Газпром" почав транспортувати свій газ через Україну до ЄС.
- Мінімально гарантоване прокачування українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні 4.