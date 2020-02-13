США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно

Недавно стало известно, что американцы могут нанести еще один удар против "Северного потока-2". Если Россия все таки попытается завершить трубопровод в Балтийском море, Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях. Рассказываем, в чем могут заключаться новые ограничения и какие планы взамен есть у Кремля.

Что известно о новых санкциях?

Информацию о возможных ограничительных мерах против "Северного потока-2" обнародовало издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах Вашингтона. Так, санкции могут ввести уже в феврале или марте.

На этот раз они могут затронуть:

европейских инвесторов, участвующих в проектах;

компании, которые захотят приобрести газ, если он когда-нибудь будет поступать через скандальный трубопровод.

Для приостановления строительства противоречивого энергетического проекта, пишет издание, было достаточно одного письма. Американский сенатор Тед Крус обратился к владельцу специальной строительной компании Allseas Эдварду Херему, угрожая уничтожить его бизнес.

Речь шла о том, что в случае, если Allseas продолжает завершать трубопровод даже один день "компании грозят чрезвычайные и потенциально опасные для существования юридические и экономические санкции". Уже в конце декабря Allseas отвела свои суда обратно в порт. А поскольку технику компании заменить сложно, пока точно неизвестно, как долго продлится пауза в строительстве и продолжится ли оно вообще.

Кстати, США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль

Учитывая влияние американских санкций, трубопровод стоимостью 10 миллиардов долларов рискует стать инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря. Но немецкое правительство, как и российское, не отказываются от борьбы и надеются все таки достроить около 150 километров, которые остались.

Кто и что попадает под санкции сейчас?– суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

– иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

– руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)

– транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

Как реагируют в Германии?

Бескомпромиссная строгость американцев стала неожиданной как для менеджеров "Северного потока-2", так и для правительств Германии и России. Последние сердятся, однако чувствуют собственное бессилие.

Прежде всего потому, что закон о санкциях предусматривал переходный период – 30 дней. И этого, наверное, было бы достаточно для завершения работы. Но Тед Крус в своем письме дал понять: экономические наказания против компаний-составителей трубопровода будут применяться немедленно.



Allseas прекратила использовать свои суда для строительства газопровода / Getty Images

В Берлине же внимательно следят за развитием событий и не спешат делать громкие заявления.

Мы делаем все возможное для того, чтобы проект "Северный поток-2" был завершен. Германия и ЕС не могут позволить Вашингтону диктовать свою энергетическую политику,

– отмечает представитель группы SPD по экономической политике Бернд Вестфал.

Еще одной причиной для беспокойства является вопрос экологии. Без российского природного газа амбициозные цели по защите климата в Германии не могут быть достигнуты в кратко– и среднесрочной перспективе, если ФРГ хочет поддерживать доступные цены на электроэнергию.



Сейчас судьба "Северного потока-2" точно неизвестна / Getty Images

Глава Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес также отметил Handelsblatt, что ЕС должен научиться защищаться:

Если мы не найдем эффективного ответа на такие экстерриториальные санкции, европейская экономика станет игровым мячом для американцев и китайцев.

Но возможности для противодействия есть. Однако европейцы опасаются их применять. Речь идет прежде всего о встречных санкциях против американских компаний. Европейский рынок так же важен для американских компаний, как и американский рынок для компаний из Европы, так контрсанкции были бы болезненными.

Сама канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что газопровод "нужно довести до конца" и от этого якобы выигрывают все: "Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это – очень важный проект". По ее словам, американские санкции этому не помешают.

Ответ России

В России уверяют: "Северный поток-2" будет достроен даже несмотря на санкции. Уже 9 февраля российские СМИ сообщили, что судно "Газпрома", которое способно достроить газопровод – "Академик Черский" – вышло из порта и 22 февраля должно прибыть в Сингапур.

Ранее президент Российской объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отмечал, что Москва может может спроектировать и построить специальное судно-трубоукладчик для завершения строительства "Северного потока-2". Всего для этого понадобится около шести лет.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявил, что Россия достроит газопровод "Северный поток-2" своими силами. Однако, это может занять больше времени, чем планировалось. Тогда как Владимир Путин, после январских переговоров с Ангелой Меркель, выразил надежду, что газопровод будет достроен максимум в первом квартале 2021 года.



Конструкции газопровода в Ленинградской области России / Getty Images

Как пишет Handelsblatt, техническую поддержку со стороны Германии России ожидать не стоит – в Берлине слишком беспокоятся, что это еще больше разозлит американцев. Зато федеральное правительство возлагается на дипломатию.

Наиболее вероятным кандидатом для продвижения последних километров называют вышеупомянутое судно "Академик Черский", которое соответствует необходимым требованиям. Его россияне использовали для прокладки трубопроводов в арктических водах. По мнению экспертов, путь судна к Балтийскому морю займет до двух месяцев.

Еще одно российское судно, о котором вспоминают в этом контексте – "Фортуна" – подходит только для прокладки труб на мелководье или у побережья, поэтому для продолжения строительства газопровода не подходит.

Почему от санкций США против "Северного потока-2" выиграет Украина – читайте в материале 24 канала.

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Кроме немецких компаний Uniper и Wintershall Dea, к "Северному потоку-2" также привлечены французская Engie, австрийская OMV и британско-голландская группа Shell. Они отвечают за 50% финансирования проекта. "Газпром" является владельцем и оператором газопровода.



Украина выступает против строительства "Северного потока-2". Противниками скандального газопровода являются также США, Польша и страны Балтии.



20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". После этого прекратила работу швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для газопровода.