В России заявили о готовности создать специальное судно, чтобы достроить "Северный поток-2"

Российская объединенная судостроительная корпорация может спроектировать и построить судно-трубоукладач для завершения строительства скандального газопровода "Северный поток–2".

Об этом заявил президент корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24", передает Радио Свобода.

Рахманов уточнил, что для проектирования трубоукладчика понадобится около двух лет. Еще около четырех лет – на строительство специального судна.

Представитель проектной компании сообщил, что по двум веткам "Северного потока-2" осталось уложить 160 километров труб.

Важно! Санкции США против "Северного потока-2" – почему от этого выиграет Украина

Как известно, президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Первые последствия санкций: трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас – приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

Кто и что попадает под удар американских санкций: