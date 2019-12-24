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      В России заявили о готовности создать специальное судно, чтобы достроить "Северный поток-2"

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      Россия пока не имеет собственного оборудования для строительства трубопровода / UA.News

      Российская объединенная судостроительная корпорация может спроектировать и построить судно-трубоукладач для завершения строительства скандального газопровода "Северный поток–2".

      Об этом заявил президент корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24", передает Радио Свобода.

      Рахманов уточнил, что для проектирования трубоукладчика понадобится около двух лет. Еще около четырех лет – на строительство специального судна.

      Представитель проектной компании сообщил, что по двум веткам "Северного потока-2" осталось уложить 160 километров труб.

      Важно! Санкции США против "Северного потока-2" – почему от этого выиграет Украина

      Как известно, президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Первые последствия санкций: трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас – приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.
      Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
      24 декабря
      63371
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Санкции Новости России Северный поток-2
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