Черговий сплеск русофобії, – Росія відреагувала на масштабні санкції США

США ввели санкції проти 3 російських організацій за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. У Росії вважають обмежувальні заходи безпідставними.

Посольство РФ у Вашингтоні заявило, що для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави.

До теми: Євросоюз не переглядатиме санкції проти Росії без прогресу в мінських угодах

Адміністрація США ніяких офіційних доказів не представила, додали у посольстві.

Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон'юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій,

– наголосили дипломати Росії.

Хто потрапив під санкції США:

КБП імені Шипунова в Тулі; "НВО машинобудування"; ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

Що передбачають санкції США

Введені санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій.

Також відомства США не мають права надавати допомогу цим організаціям. А самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Тим, хто потрапив під санкції, не можна закуповувати у США військове обладнання.

Довідка. Раніше Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.

Тим часом: Санкції проти Росії: Велика Британія заявила, що після Brexit готова зняти частину обмежень