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      Черговий сплеск русофобії, – Росія відреагувала на масштабні санкції США

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      Росія відреагувала на санкції США / tass.ru

      США ввели санкції проти 3 російських організацій за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. У Росії вважають обмежувальні заходи безпідставними.

      Посольство РФ у Вашингтоні заявило, що для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави.

      До теми: Євросоюз не переглядатиме санкції проти Росії без прогресу в мінських угодах

      Адміністрація США ніяких офіційних доказів не представила, додали у посольстві.

      Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон'юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій,
      – наголосили дипломати Росії.

      Хто потрапив під санкції США:

      1. КБП імені Шипунова в Тулі;
      2. "НВО машинобудування";
      3. ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

      Що передбачають санкції США

      Введені санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій.

      Також відомства США не мають права надавати допомогу цим організаціям. А самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Тим, хто потрапив під санкції, не можна закуповувати у США військове обладнання.

      Довідка. Раніше Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.

      Тим часом: Санкції проти Росії: Велика Британія заявила, що після Brexit готова зняти частину обмежень

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Зброя Новини США Новини Росії Санкції Новини політики
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