Черговий сплеск русофобії, – Росія відреагувала на масштабні санкції США
США ввели санкції проти 3 російських організацій за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. У Росії вважають обмежувальні заходи безпідставними.
Посольство РФ у Вашингтоні заявило, що для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави.
До теми: Євросоюз не переглядатиме санкції проти Росії без прогресу в мінських угодах
Адміністрація США ніяких офіційних доказів не представила, додали у посольстві.
Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон'юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій,
– наголосили дипломати Росії.
Хто потрапив під санкції США:
- КБП імені Шипунова в Тулі;
- "НВО машинобудування";
- ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".
Що передбачають санкції США
Введені санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій.
Також відомства США не мають права надавати допомогу цим організаціям. А самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Тим, хто потрапив під санкції, не можна закуповувати у США військове обладнання.
Довідка. Раніше Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.
Тим часом: Санкції проти Росії: Велика Британія заявила, що після Brexit готова зняти частину обмежень
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