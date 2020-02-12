Євросоюз не переглядатиме санкції проти Росії без прогресу в мінських угодах

Євросоюз не переглядатиме санкції проти Росії, поки держава не досягне прогресу у виконані мінських угод, заявив єврокомісар із політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї.

Рішення щодо санкцій ухвалюють усі держави-члени ЄС, сказав Варгеї в інтерв’ю Інтерфакс-Україна. Єврокомісар зазначив, що всі країни-учасники ЄС погоджуються з цією санкційною політикою.

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"Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися: якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це – принципова межа, країни-члени підтримують цю лінію", – сказав Варгеї.

Він додав, що мінський процес – тема, за якою в ЄС постійно спостерігають, "але доки не буде прогресу, не буде жодної зміни з нашого боку".

28 січня ЄС розширив санкції проти Росії, яка окупувала Крим. До санкційного списку потрапили 7 осіб, причетних до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.