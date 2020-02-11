У ЄС схвалили скасування санкцій проти Азарова і Ставицького, – журналіст

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що експрем'єра України Миколу Азарова та колишнього голову Міненергетики Едуарда Ставицького вже наступного тижня буде виключено зі списку санкцій Євросоюзу.

Про вилучення цих двох зі списку санкцій вже є домовленість всередині Європейського Союзу, написав Йозвяк у своєму твіттері.

До слова: Антикорупційний суд розгляне справу Азарова: у чому підозрюють експрем'єра-втікача

У цей же час Олександр Янукович залишиться у списку санкцій ще на 6 місяців. Дев'ять інших, серед яких Віктор Янукович – на 12 місяців,

– розповів журналіст.

Санкції проти представників режиму Януковича: коротко

Санкції проти членів команди Віктора Януковича були запроваджені у 2014 році, коли вони втекли з України. Їх звинувачують у присвоєнні коштів державного бюджету України.

Втім останнім часом санкції проти окремих представників тогочасної влади скасовують, позаяк українське слідство не надає обґрунтованих аргументів для їх продовження.

Що відомо про Миколу Азарова?Український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі в. о. прем'єра. У 2014 втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки.

Що відомо про Едуарда Ставицького?Український політик, член "Партії регіонів". Очолював Державну службу геології та надр, Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. З 2014 року також перебуває у розшуку.