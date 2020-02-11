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      В ЕС одобрили отмену санкций против Азарова и Ставицкого, – журналист

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      Европейские санкции против Азарова и Ставицкого отменят / Коллаж 24 канала

      Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего главу Минэнергетики Эдуарда Ставицкого на следующей неделе исключат из списка санкций Евросоюза.

      Об изъятии этих двух из списка санкций уже есть договоренность внутри Европейского Союза, написал Йозвяк в своем Твиттере.

      К слову: Антикоррупционный суд рассмотрит дело Азарова: в чем подозревают экс-премьера-беглеца

      В это же время Александр Янукович останется в списке санкций еще на 6 месяцев. Девять других, среди которых Виктор Янукович – на 12 месяцев,
      – рассказал журналист.

      Санкции против представителей режима Януковича: коротко

      Санкции против членов команды Виктора Януковича были введены в 2014 году, когда они бежали из Украины. Их обвиняют в присвоении средств государственного бюджета Украины.

      Впрочем в последнее время санкции против отдельных представителей тогдашней власти отменяют, поскольку украинское следствие не предоставляет обоснованных аргументов для их продолжения.

      Что известно о Николае Азарове?
      Украинский политик российского происхождения. Четырнадцатый премьер-министр Украины. До этого дважды был первым вице-премьером, а также дважды и. о. премьера. В 2014 бежал из Украины, с тех пор находится в розыске Службы безопасности.

      Что известно про Эдуарда Ставицкого?
      Украинский политик, член "Партии регионов". Возглавлял Государственную службу геологии и недр, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. С 2014 года также находится в розыске.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Эдуард Ставицкий Санкции Янукович-младший Александр Янукович Виктор Янукович Евросоюз Николай Азаров
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