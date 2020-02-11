В ЕС одобрили отмену санкций против Азарова и Ставицкого, – журналист
Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего главу Минэнергетики Эдуарда Ставицкого на следующей неделе исключат из списка санкций Евросоюза.
Об изъятии этих двух из списка санкций уже есть договоренность внутри Европейского Союза, написал Йозвяк в своем Твиттере.
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В это же время Александр Янукович останется в списке санкций еще на 6 месяцев. Девять других, среди которых Виктор Янукович – на 12 месяцев,
– рассказал журналист.
Санкции против представителей режима Януковича: коротко
Санкции против членов команды Виктора Януковича были введены в 2014 году, когда они бежали из Украины. Их обвиняют в присвоении средств государственного бюджета Украины.
Впрочем в последнее время санкции против отдельных представителей тогдашней власти отменяют, поскольку украинское следствие не предоставляет обоснованных аргументов для их продолжения.
Что известно о Николае Азарове?
Украинский политик российского происхождения. Четырнадцатый премьер-министр Украины. До этого дважды был первым вице-премьером, а также дважды и. о. премьера. В 2014 бежал из Украины, с тех пор находится в розыске Службы безопасности.
Что известно про Эдуарда Ставицкого?
Украинский политик, член "Партии регионов". Возглавлял Государственную службу геологии и недр, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. С 2014 года также находится в розыске.