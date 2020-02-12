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      Евросоюз не будет пересматривать санкции против России без прогресса в минских соглашениях

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      ЕС не будет пересматривать санкции против России без прогресса в минских соглашениях / newsone.ua

      Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока государство не достигнет прогресса в выполнении минских соглашений, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи.

      Решение по санкциям принимают все государства-члены ЕС, сказал Варгеи в интервью Интерфакс-Украина. Еврокомиссар отметил, что все страны-участники ЕС соглашаются с этой санкционной политикой.

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      "Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это-принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию", – сказал Варгеи.

      Он добавил, что минский процесс – тема, за которой в ЕС постоянно наблюдают, "но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны".

      28 января ЕС расширил санкции против России, которая оккупировала Крым. В санкционный спиок попали 7 человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Минские договоренности Еврокомиссия Европа Евросоюз Санкции Новости политики
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