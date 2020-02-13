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      США ввели санкції проти оборонного сектора Росії

      375 Читать новость на русском
      США ввели санкції проти Росії в лютому 2020 року / 5.ua

      США ввели санкції проти 3 російських організацій з 3 лютого. Санкції були введені за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення.

      Під санкції США потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство". Про млвиться в документі, опублікованому Держдепартаментом у федеральному реєстрі 13 лютого.

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      За версією офіційного Вашингтона, ці російські організації "порушують національне законодавство США про нерозповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) щодо Ірану, КНДР і Сирії".

      У чорному списку фігурує також ціла низка китайських компаній.

      Що саме передбачають ці санкції

      Введені санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій.

      Також відомства США не мають права надавати допомогу цим організаціям. А самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Тим, хто потрапив під санкції, не можна закуповувати у США військове обладнання.

      Зазначимо, що термін дії санкцій становить 2 роки, однак він може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майка Помпео.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Зброя Новини Росії Новини США Санкції
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