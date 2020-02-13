США ввели санкції проти оборонного сектора Росії

США ввели санкції проти 3 російських організацій з 3 лютого. Санкції були введені за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення.

Під санкції США потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство". Про млвиться в документі, опублікованому Держдепартаментом у федеральному реєстрі 13 лютого.

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За версією офіційного Вашингтона, ці російські організації "порушують національне законодавство США про нерозповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) щодо Ірану, КНДР і Сирії".

У чорному списку фігурує також ціла низка китайських компаній.

Що саме передбачають ці санкції

Введені санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій.

Також відомства США не мають права надавати допомогу цим організаціям. А самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Тим, хто потрапив під санкції, не можна закуповувати у США військове обладнання.

Зазначимо, що термін дії санкцій становить 2 роки, однак він може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майка Помпео.