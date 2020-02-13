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      США ввели санкции против оборонного сектора России

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      США ввели санкции против России в феврале 2020 года / 5.ua

      США ввели санкции против 3 российских организаций с 3 февраля. Санкции были введены за законом о нераспространении оружия массового уничтожения.

      Под санкции США попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие". Об этом говорится в документе, опубликованном Госдепартаментом в федеральном реестре 13 февраля.

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      По версии официального Вашингтона, эти российские организации "нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

      В черном списке фигурирует также целый ряд китайских компаний.

      Что именно предусматривают эти санкции

      Введенные санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций.

      Также ведомства США не имеют права оказывать помощь этим организациям. А сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Тем, кто попал под санкции, нельзя закупать у США военное оборудование.

      Отметим, что срок действия санкций составляет 2 года, однако он может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майк Помпео.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Оружие Новости России Новости США Санкции
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