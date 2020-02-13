США ввели санкции против оборонного сектора России
США ввели санкции против 3 российских организаций с 3 февраля. Санкции были введены за законом о нераспространении оружия массового уничтожения.
Под санкции США попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие". Об этом говорится в документе, опубликованном Госдепартаментом в федеральном реестре 13 февраля.
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По версии официального Вашингтона, эти российские организации "нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии".
В черном списке фигурирует также целый ряд китайских компаний.
Что именно предусматривают эти санкции
Введенные санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций.
Также ведомства США не имеют права оказывать помощь этим организациям. А сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Тем, кто попал под санкции, нельзя закупать у США военное оборудование.
Отметим, что срок действия санкций составляет 2 года, однако он может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майк Помпео.