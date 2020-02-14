Очередной всплеск русофобии, – Россия отреагировала на масштабные санкции США
США ввели санкции против 3 российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. В России считают ограничительные меры безосновательными.
Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что для введения ограничительных мер нужны веские основания.
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Администрация США никаких официальных доказательств не представила, добавили в посольстве.
Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий,
– отметили дипломаты России.
Кто попал под санкции США:
- КБП имени Шипунова в Туле;
- "НПО машиностроения";
- ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие".
Что предусматривают санкции США
Введенные санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций.
Также ведомства США не имеют права оказывать помощь этим организациям. А сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Тем, кто попал под санкции, нельзя закупать в США военное оборудование.
Справка. Ранее Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.
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