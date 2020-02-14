Очередной всплеск русофобии, – Россия отреагировала на масштабные санкции США

США ввели санкции против 3 российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. В России считают ограничительные меры безосновательными.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что для введения ограничительных мер нужны веские основания.

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Администрация США никаких официальных доказательств не представила, добавили в посольстве.

Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий,

– отметили дипломаты России.

Кто попал под санкции США:

КБП имени Шипунова в Туле;

"НПО машиностроения";

ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Что предусматривают санкции США

Введенные санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций.

Также ведомства США не имеют права оказывать помощь этим организациям. А сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Тем, кто попал под санкции, нельзя закупать в США военное оборудование.

Справка. Ранее Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.

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