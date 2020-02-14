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      Очередной всплеск русофобии, – Россия отреагировала на масштабные санкции США

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      Россия отреагировала на санкции США / tass.ru

      США ввели санкции против 3 российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. В России считают ограничительные меры безосновательными.

      Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что для введения ограничительных мер нужны веские основания.

      К теме: Евросоюз не будет пересматривать санкции против России без прогресса в минских соглашениях

      Администрация США никаких официальных доказательств не представила, добавили в посольстве.

      Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий,
      – отметили дипломаты России.

      Кто попал под санкции США:

      • КБП имени Шипунова в Туле;
      • "НПО машиностроения";
      • ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие".

      Что предусматривают санкции США

      Введенные санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций.

      Также ведомства США не имеют права оказывать помощь этим организациям. А сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Тем, кто попал под санкции, нельзя закупать в США военное оборудование.

      Справка. Ранее Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.

      Тем временем: Санкции против России: Великобритания заявила, что после Brexit готова снять часть ограничений

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Оружие Новости США Новости России Санкции Новости политики
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