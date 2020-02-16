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      В США заявили, что не верят в способность России достроить "Северный поток-2"

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      "Северный поток-2" достроить не так просто, как Россия думает / Spiegel.de

      Россия считает, что сможет сравнительно быстро достроить "Северный поток-2". В США же убеждены, что это невозможно: российская сторона не сможет своими силами завершить строительство.

      На пути попыткам России достроить "Северный поток-2" стали санкции США, введенные в декабре 2019 года. Об этом напомнил министр энергетики США Дэн Бруетт во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет  Bloomberg

      К слову, США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно 

      Бруетт заявил, что российская сторона не сможет собственными силами завершить строительство газопровода "Северный поток-2".

      Они не смогут. Им грозит очень длительная задержка, потому что в России нет соответствующих технологий. Если они даже разработают их, мы посмотрим, что мы сможем сделать,
      – заявил глава министерства энергетики США.

      И добавил, что "это не так просто, как Россия думает" – разработать технологии для прокладки газопровода на глубине более 30 метров и таким образом обойти санкции. 

      "Северный поток-2" должен поставлять в Европу российский газ еще в больших объемах, чем раньше. В США считают, что таким образом Европа увеличила бы свою энергозависимость от России. 

      Американцам это неприятно, что, знаете, Германия, в частности, и другие в Европе, настолько сильно полагаются на россиян,
      – отметил Бруетт. 

      "Северный поток-2" и санкции: что нужно знать

      • "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, которым "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.
      • Его строительство затормозили санкции США, которые ударили по европейским компаниям, способным проводить глубоководные работы по укладке труб. Теперь эти компании отказались сотрудничать с Россией, а сама РФ таких технологий не имеет. 
      • Таким образом строительство газопровода в обход Украины затягивается, но в России до сих пор уверены, что достроят "Северный поток-2" не смотря ни на какие санкции.

      Читайте также: Очередной всплеск русофобии, – Россия отреагировала на масштабные санкции США 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Газ Новости России Новости США Новости Украины Северный поток-2
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