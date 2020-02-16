В США заявили, что не верят в способность России достроить "Северный поток-2"

Россия считает, что сможет сравнительно быстро достроить "Северный поток-2". В США же убеждены, что это невозможно: российская сторона не сможет своими силами завершить строительство.

На пути попыткам России достроить "Северный поток-2" стали санкции США, введенные в декабре 2019 года. Об этом напомнил министр энергетики США Дэн Бруетт во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bloomberg .

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Бруетт заявил, что российская сторона не сможет собственными силами завершить строительство газопровода "Северный поток-2".

Они не смогут. Им грозит очень длительная задержка, потому что в России нет соответствующих технологий. Если они даже разработают их, мы посмотрим, что мы сможем сделать,

– заявил глава министерства энергетики США.

И добавил, что "это не так просто, как Россия думает" – разработать технологии для прокладки газопровода на глубине более 30 метров и таким образом обойти санкции.

"Северный поток-2" должен поставлять в Европу российский газ еще в больших объемах, чем раньше. В США считают, что таким образом Европа увеличила бы свою энергозависимость от России.

Американцам это неприятно, что, знаете, Германия, в частности, и другие в Европе, настолько сильно полагаются на россиян,

– отметил Бруетт.

"Северный поток-2" и санкции: что нужно знать

"Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, которым "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.

Его строительство затормозили санкции США, которые ударили по европейским компаниям, способным проводить глубоководные работы по укладке труб. Теперь эти компании отказались сотрудничать с Россией, а сама РФ таких технологий не имеет.

Таким образом строительство газопровода в обход Украины затягивается, но в России до сих пор уверены, что достроят "Северный поток-2" не смотря ни на какие санкции.