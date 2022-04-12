В Ирпене оккупанты расстреляли человека прямо в детском саду: ужасные кадры

Российские захватчики цинично и жестоко убивали украинцев в городах Киевской области. Речь идет о Буче, Гостомеле, Ирпене.

Последствия преступлений оккупантов до сих пор ежедневно находят в уже освобожденных городах. Это страшные кадры насилия, пыток и расстрела.

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Мэр города Ирпень Александр Маркушин распространил видео, на котором видно, что кого-то расстреляли в детском саду одного из жилых комплексов.

Кроме того, что внутри садика оккупанты мародерили, в помещении четко видно место расстрела, ведь на стене следы крови. Вероятнее всего, человек погиб от выстрела в голову. На видео на полу можно заметить мозги жертвы.

Видео с места расстрела

Личность погибшего пытаются установить.

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