Как отметил мэр города в эфире телеканала "Рада", в Ирпене осталось несколько тысяч человек. Прежде всего, речь идет о тех, кто живет в частном секторе.

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Люди не хотят уезжать, но их пытаются убедить

В городе все еще небезопасно. Украинские военные продолжают зачистку, а также не могут гарантировать, что российские наемники не будут пытаться в очередной раз обстрелять Ирпень. Так что мэр города хочет, чтобы как можно больше людей из него вывезли.

По словам Александра Маркушина, в Ирпене остались 3,5 тысячи жителей. В основном это люди, живущие в частном секторе.

Они очень не хотят уезжать. Но мы убеждаем, что для их безопасности лучше, чтобы они выехали из города,

– отметил он.

В то же время мэр Ирпеня отметил, что около 50% города разрушены . Да и сама ситуация еще не стабильна, так что возвращаться в него он пока не рекомендует.