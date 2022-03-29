Як зазначив мер міста в ефірі телеканалу "Рада", в Ірпені залишилося кілька тисяч мешканців. Передовсім мовиться про тих, хто живе у приватному секторі.

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Люди не хочуть виїжджати, але їх намагаються переконати

У місті все ще небезпечно. Українські військові продовжують зачистку, а також не можуть гарантувати, що російські найманці не намагатимуться вкотре обстріляти Ірпінь. Тож мер міста хоче, щоб якомога більше людей з нього вивезли.

Наразі, зі слів Олександра Маркушина, в Ірпені залишилися 3,5 тисячі мешканців. Переважно це люди, котрі живуть у приватному секторі.

Вони дуже не хочуть їхати. Але ми переконуємо, що для їхньої ж безпеки краще, щоб вони виїхали з міста,

– зазначив він.

Водночас мер Ірпеня зазначив, що близько 50% міста зруйновано. Та й сама ситуація ще не стабільна, тож повертатися до нього він наразі не рекомендує.

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