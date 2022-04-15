В целом, по данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками повреждено 71% от территории города. Сегодня эту информацию подтвердил ирпенский мэр Маркушин Александр.

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В Ирпене повреждены 71% территории города