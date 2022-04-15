В целом, по данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками повреждено 71% от территории города. Сегодня эту информацию подтвердил ирпенский мэр Маркушин Александр.
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В Ирпене повреждены 71% территории города
На основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали примерное количество разрушенных и поврежденных построек в Ирпене.
Выявлено по меньшей мере 1060 поврежденных объектов жилой и социальной инфраструктуры,
– отмечают аналитики.
В ООН Unosat добавили, что разрушения получили 4 учебных заведения и 3 медицинских учреждения. Данные не полны из-за незначительной облачности.
Информация о поврежденных объектах / Инфографика ООН Unosat
Ранее городской глава Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что в 30% домов в городе разрушены до основания.
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