Загалом, за даними супутникового центру ООН Unosat, внаслідок тимчасової окупації російськими військами пошкоджено 71% від території міста. Сьогодні цю інформацію підтвердив ірпінський міський голова Маркушин Олександр.
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В Ірпені пошкоджено 71% території міста
На основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені.
Виявлено щонайменше 1 060 пошкоджених об’єктів житлової та соціальної інфраструктури,
– зазначають аналітики.
В ООН Unosat додали, що руйнувань зазнали 4 заклади освіти та 3 медичні заклади. Дані не є повними через незначну хмарність.
Дані про пошкоджені об'єкти / Інфографіка ООН Unosat
Раніше міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що в 30% будинків у місті зруйновані вщент.
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