Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что насыпной мост поможет ускорить восстановление Ирпеня. Он позволит движение и снабжение гуманитарной помощи.

Важно Через реку Ирпень строят переправу, а вскоре построят новый мост

"Все восстановим и уже восстанавливаем", – написал Андрей Ермак.

Впоследствии Романовский мост будет построен полностью. Глава ОП заявил, что власти работают "ударными темпами", чтобы восстановить инфраструктуру пострадавших от российских оккупантов регионов.

Обратите внимание, Романовский мост соединяет Ирпень с Киевом. Оккупанты взорвали его, когда находились на территории Киевщины. Жуткие фото последствий войны с этого моста облетели весь мир.

Обратите внимание – Оккупанты вплотную из танков обстреливают дома: смотрите видео