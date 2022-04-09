Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що насипний міст допоможе пришвидшити відновлення Ірпеня. Він дозволить рух та постачання гуманітарної допомоги.

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"Все відбудуємо і вже відбудовуємо", – написав Андрій Єрмак.

Згодом Романівський міст відбудують повністю. Глава ОП заявив, що влада працює "ударними темпами", аби відновити інфраструктуру постраждалих від російських окупантів регіонів.

Зауважте, Романівський міст з'єднує Ірпінь із Києвом. Окупанти підірвали його, коли перебували на території Київщини. Моторошні фото наслідків війни з цього мосту облетіли весь світ.

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