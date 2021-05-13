Исчез полгода назад: на Тернопольщине в канализации нашли мертвого мужчину
В Тернопольской области в городе Копычинцы нашли тело мужчины. Его считали пропавшим без вести еще с ноября 2020 года.
Источник:"Погляд"
Так, мужчина полгода назад вышел из дома и не вернулся. Его родные обратились в полицию, но сразу найти пропавшего не удалось.
Читайте также В Кривом Роге нашли тело мужчины в заведенном авто
Мужчина лежал в канализации
Тело погибшего нашли на территории бывшего убойного пункта в канализационном колодце, глубина которого достигала 2 метров.
Мужчине было 52 года. Сейчас обстоятельства и причины его смерти устанавливают.
Что известно о похожих случаях
- В селе Заайдаровка Луганской области полицейские в начале апреля нашли 17-летнего Ивана Лихоноса, который пропал 12 февраля. Тело парня было в реке Айдар.
- В марте в Одессе тело пожилой женщины нашли в мешке у входа в подвал школы №57. Очевидно, что бабушку кто-то убил, так как правоохранители нашли следы насильственной смерти.
- 6 апреля нашли мертвым пропавшего на озере Трудовое Одесской области пограничника Сергея Дейненко. Его искали спасатели ГСЧС, работники водной полиции и местные жители.
Поделиться новостью