В Тернопольской области в городе Копычинцы нашли тело мужчины. Его считали пропавшим без вести еще с ноября 2020 года.

Так, мужчина полгода назад вышел из дома и не вернулся. Его родные обратились в полицию, но сразу найти пропавшего не удалось.

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Мужчина лежал в канализации

Тело погибшего нашли на территории бывшего убойного пункта в канализационном колодце, глубина которого достигала 2 метров.

Мужчине было 52 года. Сейчас обстоятельства и причины его смерти устанавливают.

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