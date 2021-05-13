У Тернопільській області у місті Копичинці знайшли тіло чоловіка. Його вважали зниклим безвісти ще з листопада 2020 року.

Так, чоловік пів року тому вийшов з дому та не повернувся. Його рідні звернулись в поліцію, але одразу знайти зниклого не вдалось.

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Чоловік лежав в каналізації

Тіло загиблого знайшли на території колишнього забійного пункту в каналізаційному колодязі, глибина якого сягала 2 метрів.

Чоловіку було 52 роки. Наразі обставини та причини його смерті встановлюють.

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