Оказалось, еще в субботу, 26 марта, на Росавиацию совершили мощную кибератаку. Как рассказывают РосСМИ, не работала сеть, а также уничтожены все документы, почта, файлы на серверах. В общей сложности речь о примерно 65 терабайтах данных.

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В результате атаки потеряны все электронные письма за 1,5 года

Никаких бекапов, конечно, никто не делал. В Министерстве финансов на это не выделяли средств. Сама же атака стала возможной, ведь предприятие ООО "ИнфАвиа", занимающееся эксплуатацией IT-инфраструктуры Росавиации, некачественно выполняло свои обязательства по договору.

Уже известно, что с субботы в Росавиации проводят следствие сотрудники прокуратуры, а также ФСБ.

Один из топ-менеджеров авиационных учебных центров отметил, что атака сделала невозможным вход в базу данных. Это было обнаружено 28 марта. А в ней, по его словам, хранились все документы, которыми обменивались с Росавиацией. Речь идет как о списках преподавателей, так и об утвержденных программах обучения.

Это означает, что в Росавиации потеряли информацию об утвержденных преподавателях учебных центров. Более того, в одном из них обнаружили, что в результате атаки потеряны практически все электронные документы.

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В комментарии РосСМИ эксперт заявил, что Росавиация – объект критической информационной инфраструктуры. Если факт хакерской атаки таки подтвердят, то ее с уверенностью можно будет считать одной из крупнейших среди целенаправленных за последние годы.



В Росавиации решили перейти на бумажный документооборот / скриншот

Сама же Росавиация в комментарии РосСМИ подтвердила, что кибератаку на них таки производили. Впрочем, обошлись без деталей. В сети же появился скриншот с сообщением руководителя Александра Нерадько. В нем он и сообщил, что из-за отсутствия доступа к интернету, а также сбоя в системе электронного документооборота, ведомство переходит на бумажную, фельдъегерскую почту, а также "Почту России".

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