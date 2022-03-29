Виявилося, ще у суботу, 26 березня, на Росавіацію здійснили потужну кібератаку. Як розповідають РосЗМІ, не працювала мережа, а також були знищені всі документи, пошта, файли на серверах. Загалом мовиться про приблизно 65 терабайтів даних.

Читайте також Anonymous оприлюднили наказ міноборони Росії про підготовку фейків про "знущання з полонених"

Внаслідок атаки втрачені усі електронні листи за 1,5 року

Жодних бекапів, ясна річ, ніхто не робив. У Міністерстві фінансів на це коштів не виділяли. Сама ж атака стала можливою, адже підприємство ТОВ "ІнфАвіа", яке займається експлуатацією IT-інфраструктури Росавіації, неякісно виконувало свої зобов'язання по договору.

Уже відомо, що від суботи у Росавіації проводять слідство співробітники прокуратури, а також ФСБ.

Один із топ-менеджерів авіаційних навчальних центрів зазначив, що атака унеможливила вхід до бази даних. Це виявили 28 березня. А у ній, за його словами, зберігалися усі документи, якими обмінювалися з Росавіацією. Мовиться як про списки викладачів, так і про затверджені програми навчання.

Це означає, що у Росавіації втратять інформацію про затверджених викладачів навчальних центрів. Ба більше, в одному з них виявили, що внаслідок атаки втрачені практично усі електронні документи.

Раніше Anonymous хакнули російське пропагандистське ТБ – обіцяють злити 870 гігабайтів даних

У коментарі РосЗМІ експерт заявив, що Росавіація – об'єкт критичної інформаційної інфраструктури. Тож, якщо факт хакерської атаки таки підтвердять, то її з упевненістю можна буде вважати однією з найбільших серед цілеспрямованих за останні роки.



У Росавіації вирішили перейти на паперовий документообіг / скриншот

Сама ж Росавіація у коментарі РосЗМІ підтвердила, що кібератаку на них таки здійснювали. Втім, обійшлася без деталей. У мережі ж з'явився скриншот з повідомленням керівника Олександра Нерадько. У ньому він і повідомив, що через відсутність доступу до інтернету, а також збій у системі електронного документообігу, відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії".

Це цікаво – Росія помстилася Швейцарії за санкції – дивіться відео: