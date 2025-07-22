Полиция пытается найти 15-летнего Сергея Ротного, 14-летнюю Дарью Калашникову, 13-летнего Дмитрия Баратова, передает 24 Канал.

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Что известно о пропавших подростках в Каменском?

Известны приметы пропавших детей. Сергей Ротный – ростом 163 сантиметра. Он крепкого телосложения, смуглый, имеет темные короткие волосы, темные глаза. Был одет в черные шорты, зеленую футболку, кроссовки.

Дарья Калашникова имеет рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы до плеч, голубые глаза. Была одета в черные шорты, темную куртку, серые кроссовки.

️Дмитрий Баратов – ростом 148 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами, светлыми короткими волосами. Был одет в темные шорты, куртку с зелеными вставками, светлые кроссовки.

Обратите внимание! Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении пропавших детей по телефонам: 068 973 46 22, 096 586 94 41 или 102.

Напомним, что на Буковине нашли мертвым 15-летнего Владислава Порубаного, которого искали более 10 дней. Тело школьника обнаружили на территории неработающего предприятия.