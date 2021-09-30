Исчезнет большое количество лжи, – Шерембей об электронных больничных

В Украине с 1 октября больничные будут в электронном формате. Такая новация имеет множество преимуществ.

Об этом сказал в эфире председатель координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей. Он отметил, что его фонд поддерживает переход системы здравоохранения на цифровой документооборот.

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По словам Шерембея новация получит следующие преимущества:

простота документооборота;

точность;

скорость принятия решений.

"Это упрощение жизни для человека, которому не нужно идти в больницу в тяжелом состоянии", – подчеркнул Шерембей.

Почему нужно привыкнуть к электронным больничным

Глава "100% жизни" рассказал, что с электронными больничными состояние здоровья и след из обращения документов очень легко отследить и трудно потерять. Он сравнил нововведение с привычными для нас переводами денег на карту, которые стали удобной обыденностью.

Думаю, что скромные шаги, которые делает система здравоохранения в области цифры и упрощения работы, очень важны. В них, конечно, будут сначала неудобства: надо научиться врачам и привыкнуть людям. Однако результат очень упростит нам всем жизнь. Дмитрий Шерембей Глава координационного совета благотворительной организации "100% жизни"

"Важно, что кроме фальсифицированных документов, кроме ошибок врачей, исчезнет большое количество лжи в общей системе обращения данных здравоохранения. У работодателя и у клиентов, которые ходят в больницу, и в самой больнице будет больше прозрачности", – подчеркнул он.

Шерембей добавил, что всю систему eHealth создают за международную помощь. Это не будет нагрузкой на бюджет Украины.

Дмитрий Шерембей об электронном больничном: смотрите видео

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