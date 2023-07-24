Внезапное исчезновение министра иностранных дел Китая: дипломат предположил, почему молчит Пекин

Уже месяц министр иностранных дел Китая Цинь Ган не появляется в публичном пространстве. Поэтому поездку в Пекин отменил его британский коллега Джеймс Клеверли. Власти КНР не комментируют исчезновение главы МИД, потому что не желают выносить "грязь" на всеобщее обозрение.

Такое мнение 24 Каналу озвучил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. По его мнению, отказ Клеверли ехать в Пекин "подсветил" слабые места Китая.

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"Визит был направлен на то, чтобы подготовить визит Джо Байдена. Более важная встреча – Байдена и Си Цзиньпина. Сейчас активность США и Китая – это подготовка к решающей встрече, которая определит, как будут договариваться две сверхдержавы, сотрудничать или противостоять друг другу", – считает дипломат.

Великобритания – ближайшее государство-партнер США. Джеймс Клеверли ехал, чтобы изучить позицию Китая по вопросам, важным для стран Запада.

Единоличная вертикаль власти в Китае

Исчезновение чиновников в Китае не редкость. Руслан Осипенко отметил, что когда Си Цзиньпин пришел к власти, объявил о борьбе с коррупцией. Были созданы соответствующие институты, которые подчинялись ему. Поэтому у него не осталось политических оппонентов. Были случаи, когда министры и предшественники Си Цзиньпина были задержаны и забраны со съезда партии.

Сейчас Си построил единоличную вертикаль власти. Ранее несколько человек держали баланс между бывшими комсомольскими работниками и экс-выходцами из армии и спецслужб. Одни занимались экономикой, другие – разрабатывали внешнюю политику и стратегический курс партии. На 20-м съезде этот баланс был сломан,

– рассказал он.

Осипенко об исчезновении Цинь Гана: смотрите видео

Политика Китая относительно США

Цинь Ган – экс-посол Китая в США. Он был назначен министром иностранных дел Китая в конце 2022 года. Цинь Гана неоднократно обвиняли в заигрывании с США.

Уже месяц вместо Цинь Гана все внешнеполитические встречи проводит глава Канцелярии Компартии по иностранным делам Ван И. Известно, что он сторонник жесткой политики относительно США.

Министр иностранных дел обеспечивал контакты, окно возможностей. Сейчас это окно возможностей закрылось по каким-то причинам. Эту роль взял на себя Ван И, который считает, что нужно более жестко разговаривать с США,

– заметил Осипенко.

Основные версии исчезновения Цинь Гана