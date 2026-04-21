Последний раз видели со свечой: Путин не появляется на публике уже более 10 дней

Президент России Владимир Путин уже более десяти дней не появляется на публике, что вызвало волну слухов о его здоровье и ситуации в Кремле. Последний раз его видели во время пасхального богослужения в Москве.

Поэтому активизировались разговоры о возможной борьбе за власть в российской элите. Об этом пишет Daily Star.

Что известно об исчезновении Путина?

Отсутствие Владимира Путина в публичном пространстве в течение такого длительного времени является нетипичным, ведь раньше он регулярно появлялся на официальных мероприятиях, встречах и в телеэфирах.

Последние обнародованные кадры показывают его во время пасхальной службы в православном храме, где он стоял с зажженной свечой рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным. После этого новых публичных появлений не было, хотя Кремль заявляет, что президент продолжает работать.

Несмотря на официальные заверения, отсутствие видео или прямых трансляций с его участием только усиливает подозрения. В медиа и среди экспертов активно обсуждают возможные проблемы со здоровьем российского лидера. Кремль традиционно отвергает такие предположения, называя их безосновательными, однако это не останавливает распространение слухов. Дополнительное напряжение создают сообщения о вероятных внутренних конфликтах в российской власти.

Российский социолог и критик Кремля Игорь Эйдман заявил, что впервые за долгое время баланс сил в ближайшем окружении Путина может меняться. По его словам, интересы части элит больше не совпадают с интересами самого президента, что создает риски для стабильности режима.

Отдельные источники также сообщают о возможных сценариях внутренней борьбы за власть, которые якобы обсуждаются в кулуарах. Речь идет об усилении напряжения среди силовых структур, политических элит и крупного бизнеса.

После начала полномасштабной войны против Украины и введения масштабных санкций значительная часть российских олигархов потеряла часть своих активов, что могло повлиять на их лояльность.

Что известно о "больших проблемах Путина"?