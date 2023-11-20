Турецкое грузовое судно исчезло у побережья Черного моря во время шторма 19 ноября. На борту находились 12 человек экипажа.

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Поиски не смогли провести

Капитан турецкого Kafkametler сообщал утром, что судно дрейфует к волнорезу у Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции.

Уже 19 ноября регион накрыла непогода. Она не позволила развернуть поисковую операцию.

Поисково – спасательные группы развернуты в регионе. Они готовы начать операцию, когда стабилизируется погода.

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