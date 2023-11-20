Турецьке вантажне судно зникло біля узбережжя Чорного моря під час шторму 19 листопада. На борту було 12 осіб екіпажу.
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Пошуки не змогли провести
Капітан турецького Kafkametler повідомляв вранці, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини.
Вже 19 листопада регіон накрила негода. Вона не дозволила розгорнути пошукову операцію.
Пошуково – рятувальні групи розгорнуті в регіоні. Вони готові почати операцію, коли погода стабілізується.
Росіяни показали, як напали на турецьке судно в Чорному морі
- Тероризм з боку Росії не вщухає. Причому у Кремлі не соромляться його та навіть хизуються ним. Так, у серпні виклали відео з нападом на турецьке судно "Сукру Окан" у Чорному морі.
- Російські загарбники силою оглянули судно "Сукра Окан" з Туреччини. На відео, яке виклали окупанти, можна побачити, як військові з гелікоптера висадилися на палубу.
- Міноборони пишаються своїм "професіоналізмом". У відомстві намагаються переконати, що так звані "оглядові заходи" здійснювали "професійно, відповідно до вимог міжнародних документів".