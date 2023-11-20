Турецьке вантажне судно зникло біля узбережжя Чорного моря під час шторму 19 листопада. На борту було 12 осіб екіпажу.

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Пошуки не змогли провести

Капітан турецького Kafkametler повідомляв вранці, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини.

Вже 19 листопада регіон накрила негода. Вона не дозволила розгорнути пошукову операцію.

Пошуково – рятувальні групи розгорнуті в регіоні. Вони готові почати операцію, коли погода стабілізується.

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