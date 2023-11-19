Інцидент стався 19 листопада близько 10:00 за місцевим часом. Вантажне судно Pallada, яке вийшло з України під прапором Камеруну 3 листопада, цієї неділі розкололося біля порту Ереглі в турецькій провінції Зонгулдак.
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Що спричинило корабельну аварію
Біля берегів Туреччини вирує шторм. Через нього суховантаж Pallada сів на мілину та розколовся на дві частини. Потім його розламало повністю.
В результаті уламки судна, попри вжиті заходи безпеки, винесло на берег. Вони врізалися у бетонні стіни порту та пошкодили розташований на березі амфітеатр.
Суховантаж розколовся на дві частини: дивіться відео
Яка доля спіткала екіпаж
Ну судні у момент аварії перебувало 13 іноземців. На щастя, всіх членів екіпажу вдалося забрати з корабля та евакуювати до берега.
Евакуація моряків з судна Pallada: дивіться відео
Їх розмістили у вчительському центрі Ереглі. Всі моряки почуваються себе добре. Серед них постраждалих немає.
Частину корабля винесло на берег: дивіться відео
Також стало відомо, що інший вантажний корабель, що плив під турецьким прапором, подав сигнал лиха. Однак зв'язок з цим судном зник. Після цього було розпочато рятувальну операцію.
Через цей шторм у Туреччині скасували близько 150 рейсів. Місцева влада оголосила, що школи у провінції Зонгулдак у понеділок не працюватимуть.
Інший суховантаж ледь не підірвався у берегів Одещини
- Нещодавно у берегів Одеської області було зафіксовано вибух міни. Балкер Georgia S, що вийшов з порту Південний", подав сигнал лиха.
- Спочатку ЗМІ писали, що цей корабель міг зазнати пошкоджень. Однак пізніше з'ясувалося, що капітан неправильно оцінив загрозу, адже міна розірвалася в 100 метрах від судна.
- Цей інцидент стався на південному сході від острова Зміїний. Згодом корабель, який перевозив українське зерно, продовжив рух.