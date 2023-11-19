Инцидент произошел 19 ноября около 10:00 по местному времени. Грузовое судно Pallada, вышедшее из Украины под флагом Камеруна 3 ноября, в это воскресенье раскололось у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак.

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Что повлекло за собой кораблекрушение

У берегов Турции бурлит шторм. Из-за него сухогруз Pallada сел на мель и раскололся на две части. Потом его разломало полностью.

В результате обломки судна, несмотря на предпринятые меры безопасности, вынесло на берег. Они врезались в бетонные стены порта и повредили расположенный на берегу амфитеатр.

Сухогруз раскололся на две части: смотрите видео



Какая участь постигла экипаж

Ну, судне в момент аварии находились 13 иностранцев. К счастью всех членов экипажа удалось забрать с корабля и эвакуировать на берег.

Эвакуация моряков с судна Pallada: смотрите видео



Их разместили в учительском центре Эрегли. Все моряки чувствуют себя хорошо. Среди них пострадавших нет.

Часть корабля вынесло на берег: смотрите видео



Также стало известно, что другой грузовой корабль, плывущий под турецким флагом, подал сигнал бедствия. Однако связь с этим судном исчезла. После этого была начата спасательная операция.

Из-за этого шторма в Турции отменили около 150 рейсов. Местные власти объявили, что школы в провинции Зонгулдак в понедельник не будут работать.

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