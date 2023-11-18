Некоторые западные медиа писали, что балкер Georgia S мог подорваться на мине у украинских берегов. Однако недавно появилось продолжение истории с зерновозом, плывущим под флагом Либерии.

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Что на самом деле произошло с кораблем

Как пишет издание, на самом деле этот зерновоз не пострадал в инциденте с миной. В момент взрыва корабль Georgia S находился к юго-востоку от острова Змеиный.

Мина разорвалась в 100 метрах от зерновоза. Капитан не оценил ситуацию и дал сигнал бедствия. После выяснения всех обстоятельств судно продолжило везти пшеницу в сторону Босфора. В настоящее время корабль стоит в очереди на прохождение этого пролива.

В материале предполагается, что возле Змеиного разорвалась противопехотная мина. Эти взрывные устройства способны плавать.

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