Некоторые западные медиа писали, что балкер Georgia S мог подорваться на мине у украинских берегов. Однако недавно появилось продолжение истории с зерновозом, плывущим под флагом Либерии.
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Что на самом деле произошло с кораблем
Как пишет издание, на самом деле этот зерновоз не пострадал в инциденте с миной. В момент взрыва корабль Georgia S находился к юго-востоку от острова Змеиный.
Мина разорвалась в 100 метрах от зерновоза. Капитан не оценил ситуацию и дал сигнал бедствия. После выяснения всех обстоятельств судно продолжило везти пшеницу в сторону Босфора. В настоящее время корабль стоит в очереди на прохождение этого пролива.
В материале предполагается, что возле Змеиного разорвалась противопехотная мина. Эти взрывные устройства способны плавать.
Россия атаковала балкер в Одесской области
- Недавно российские захватчики ударили по кораблю Kmax Ruler, находившемуся под флагом Либерии в порту Одессы. Разведка Великобритании предположила, что оккупанты применили ракету Х-31, которая вообще предназначена для уничтожения радиолокационных станций.
- В результате этой атаки погиб лоцман. У него было украинское гражданство. Также пострадал работник порта и 3 гражданина Филиппин, которые являются членами экипажа.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что балкер получил серьезные повреждения. Капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко подчеркнул, что россияне ударили по этому кораблю сознательно, а не случайно.