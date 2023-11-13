В результате обстрела погиб лоцман. Также получили ранения три члена экипажа и работник порта. В сети обнародовали видео якобы с борта этого судна, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Лоцман, погибший во время атаки на судно под флагом Либерии – украинец, – Гуменюк
Последствия обстрела гражданского судна
На обнародованных кадрах видны последствия обстрела. В частности, серьезные повреждения судна. Там обвалилась часть потолка, разбиты окна и много обломков. Вероятно, повреждено оборудование.
К слову, накануне российские телеграм-каналы опубликовали видео удара по балкеру Kmax Ruler. Посмотреть кадры можно здесь.
Поврежденное судно: смотрите видео
Что известно об атаке на судно под флагом Либерии
- Вечером 8 ноября в Силах обороны Юга сообщили, что Россия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины из самолетов тактической авиации в Черном море.
- Отметили, что враг попал в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт.
- В результате обстрела погиб лоцман. Ранения получили 4 человека. В частности, работник порта и 3 члена экипажа, которые являются гражданами Филиппин. Один из них госпитализирован.
- "Россия еще раз подтвердила статус страны-террориста международного масштаба", – подчеркнули в Силах обороны.
- Позже руководительница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга рассказала, что погибший лоцман – гражданин Украины. Он работал в Администрации морских портов.
- Также Наталья Гуменюк отметила, что судно повреждено достаточно серьезно.
- Капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что россияне прицельно били по кораблю.
"Это 100% акция направлена на то, чтобы напугать гражданских судовладельцев, капитанов, чтобы суды в порты Украины не ходили", – заявил Рыженко.