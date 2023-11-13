Внаслідок обстрілу загинув лоцман. Також зазнали поранення троє членів екіпажу та працівник порту. У мережі оприлюднили відео начебто з борту цього судна, пише 24 Канал.

До речі Лоцман, що загинув під час атаки на судно під прапором Ліберії, – українець, – Гуменюк

Наслідки обстрілу цивільного судна

На оприлюднених кадрах видно наслідки обстрілу. Зокрема, серйозні пошкодження судна. Там обвалилася частина стелі, розбиті вікна й багато уламків. Ймовірно, пошкоджене обладнання.

До речі, напередодні російські телеграм-канали опублікували відео удару по балкеру Kmax Ruler. Переглянути кадри можна тут.

Пошкоджене судно: дивіться відео

Що відомо про атаку на судно під прапором Ліберії

  • Ввечері 8 листопада в Силах оборони Півдня повідомили, що Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.
  • Зазначили, що ракета ворога влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт.
  • Внаслідок обстрілу загинув лоцман. Поранення зазнали 4 людей. Зокрема, працівник порту і 3 членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Одного з них госпіталізували.
  • "Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", – наголосили в Силах оборони.
  • Згодом керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що загиблий лоцман – громадянин України. Він працював у Адміністрації морських портів.
  • Також Наталія Гуменюк відзначила, що судно пошкоджене доволі серйозно.
  • Капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко заявив, що росіяни прицільно били по кораблю.

    "Це 100 % акція направлена на те, щоб налякати цивільних судновласників, капітанів, щоб судна в порти України не ходили", – заявив Риженко.