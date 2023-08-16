Його на своїй сторінці у телеграмі опублікувало російське міністерство оборони, передає 24 Канал. Окупанти не соромляться своїх вчинків і прагнуть, щоб якомога більше людей могли переконатися, що вони – справжні терористи.
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Погрожували зброєю та перевіряли документацію
Російські загарбники силою оглянули судно "Сукра Окан" з Туреччини. На відео, яке виклали окупанти, можна побачити, як військові з гелікоптера висадилися на палубу.
Після цього вони прорвалися до рубки. Там почали погрожувати зброєю та змушували персонал ставати на коліна. Пізніше вимагали, щоб їм надали документацію.
Міноборони пишаються своїм "професіоналізмом". У відомстві намагаються переконати, що так звані "оглядові заходи" здійснювали "професійно, відповідно до вимог міжнародних документів".
Також у відомстві зазначають, що "Сукра Окан" продовжив свій рух до Ізмаїлу після примусового огляду.
Як росіяни напали на судно "Сукра Окан": дивіться відео
Росіяни влаштували примусовий огляд судна: що відомо
- Зранку 13 серпня російське міністерство оборони заявило, що зупинило вантажне судно "Сукра Окан". Воно курсувало до українського порту Ізмаїл під прапором Палау. А зробили це окупанти для буцімто обшуку.
- Мовляв, капітан спочатку проігнорував вимогу окупантів зупинитися для огляду. Після цього бойовий корабель росіян з автоматичної стрілецької зброї відкрив "попереджувальний вогонь".
- Зауважимо, що в МЗС провокацію Росії засудили. Ба більше, назвали те, що відбулося, "черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії зі створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі".
- Ми ж зауважимо, що 17 липня Росія вийшла з зернової угоди. Після цього впродовж кількох днів поспіль вона атакувала Одеську область дронами та ракетами. Тоді під прицілом була портова інфраструктура.
- Останніми ж днями вороги також почали бити по аеродромах. Таким чином росіяни прагнуть знищити інфраструктуру, яку зможуть використовувати пілоти F-16, коли цей винищувач нам передадуть.