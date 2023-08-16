Його на своїй сторінці у телеграмі опублікувало російське міністерство оборони, передає 24 Канал. Окупанти не соромляться своїх вчинків і прагнуть, щоб якомога більше людей могли переконатися, що вони – справжні терористи.

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Погрожували зброєю та перевіряли документацію

Російські загарбники силою оглянули судно "Сукра Окан" з Туреччини. На відео, яке виклали окупанти, можна побачити, як військові з гелікоптера висадилися на палубу.

Після цього вони прорвалися до рубки. Там почали погрожувати зброєю та змушували персонал ставати на коліна. Пізніше вимагали, щоб їм надали документацію.

Міноборони пишаються своїм "професіоналізмом". У відомстві намагаються переконати, що так звані "оглядові заходи" здійснювали "професійно, відповідно до вимог міжнародних документів".

Також у відомстві зазначають, що "Сукра Окан" продовжив свій рух до Ізмаїлу після примусового огляду.

Як росіяни напали на судно "Сукра Окан": дивіться відео

Росіяни влаштували примусовий огляд судна: що відомо