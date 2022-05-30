Ищут партизан: в Луганской области оккупанты ограничивают передвижение автотранспортом для гражданских

В захваченных русскими районах Луганской области оккупационная администрация "усиливает контроль за движением автотранспорта: новые ограничения, вероятно, вызваны активизацией местного движения сопротивления. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала".

Так называемое "министерство инфраструктуры и транспорта" кафиров по указанию главаря квазиреспублики Леонида Пасечника внесло изменения в порядок оформления автостанциями Луганщины билетов на проезд автобусными маршрутами.

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Кафиры закручивают гайки

Так, согласно указанию гауляйтера Пасечника, было принято решение о внесении изменений в приказ так называемого "министерства инфраструктуры и транспорта" от 06 мая 2022 № 189-ОД, устанавливающего новые правила реализации автостанциями билетов на проезд в автобусах.

В частности, исключается требование об оформлении автостанциями билетов на проезд по пригородным и междугородным автобусным маршрутам с указанием персональных данных пассажира. Реализация билетов на пригородное и междугородное сообщение в кассах автостанций будет осуществляться в обычном порядке.

Вместе с тем, билеты для проезда "международными" (между захваченными россиянами частями Луганщины и Донетчины) автобусными маршрутами с 9 июня 2022 года автостанции планируют оформлять исключительно на основании документа, удостоверяющего личность пассажира (паспорт/паспортный документ, удостоверяющий личность) проживающей на территории "недореспублики", свидетельство о рождении).

Враг напуган

Ужесточение контроля со стороны оккупационной администрации за передвижением гражданского населения оккупированных районов Луганщины вызвано двумя факторами.

Первый – активизация местного движения сопротивления. Как сообщалось ранее, представителями движения сопротивления Луганщины неоднократно фиксировались и передавались ВСУ и украинским специальным службам координаты базирования личного состава и тяжелой бронетехники россиян.

На днях благодаря предоставленной местными источниками ГИ "Правое Дело" информации и усилиям украинских защитников были уничтожены понтонные переправы в районе поселков Белогоровка и Серебрянка, и артиллерийские батареи противника Д-30, которые "кошмарили" жилые кварталы городов, подконтрольных ВСУ.

Второй – на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей продолжается принудительная мобилизация местных жителей в ряды незаконных вооруженных формирований.

По имеющейся информации, в Луганской области россияне планируют призвать до 60 тысяч мужчин. Однако из-за низкого мотивации "призывников" и их нежелания воевать в качестве "пушечного мяса", план мобилизации оказался под угрозой провалки.

По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в середине мая кремль вынужден был отправить в Луганск специальную комиссию для проверки состояния боевой готовности войск России.

Таким образом, введение обязательного указания персональных данных пассажиров автобусных рейсов может иметь целью выявление как представителей движения сопротивления, так и "дезертиров" и "уклонистов".

Напомним, кафиры также заявили о намерениях возобновить прямое железнодорожное сообщение между подконтрольными им территориями Донецкой и Луганской областей и аннексированным Крымом через так называемый "сухопутный коридор".

Такие действия преследуют не только ускоренную "интеграцию" захваченных территорий в Россию, но и улучшение экономической и военной логистики оккупационных войск.

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