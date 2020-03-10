"Иск Гончарука" из-за отставки: суд завершил скандальную эпопею

Киевский суд вернул без рассмотрения заявление будто бы поданное Алексеем Гончаруком из-за отставки с поста премьер-министра. Причинами возвращения заявления стали отсутствие паспортных данных истца и неуплата судебного сбора.

Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что это заявление не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины и должно остаться без рассмотрения. Об этом говорится в постановлении суда.

К слову Гончарук уходит в отставку: что нужно знать о скандале с заявлением в суд

В исковом заявлении обнаружено сразу несколько нарушений требований. Например, отсутствие паспортных данных и регистрационного номера карточки плательщика налогов не позволяют идентифицировать личность заявителя.

Кроме того, в заявлении отсутствуют доказательства уплаты истцом государственной пошлины. Также не указан четкий смысл исковых требований.

Иск Гончарука из-за увольнения: все, что нужно знать

Ранее Окружной административный суд Киева зарегистрировал заявление от якобы Алексея Гончарука. В иске есть требования о запрете Верховной Раде рассматривать увольнение Гончарука с поста премьера, а также о запрете объявления результатов такого рассмотрения.

В то же время в Кабинете Министров Украины сразу же опровергли, что Гончарук подавал такое заявление, а в суде пообещали разобраться в ситуации. Председатель суда Вовк заверил, что личность заявителя выяснят.

Впоследствии в СМИ сообщили, что такое заявление – обычная шутка. Да еще и не от кого-нибудь, а бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Мол, он таким образом решил отомстить за свою отставку и напомнить о себе.

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Что известно об отставке правительства Гончарука?

Согласно украинскому законодательству, у премьер-министра Украины Алексея Гончарука был годовой иммунитет после принятия программы действий его правительства. На момент рассмотрения Радой вопроса отставки – более полгода иммунитета. Таким образом уволить его могли только после собственного заявления.



В среду, 4 марта, Верховная Рада большинством голосов приняла решение об отставке Кабинета Министров Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.