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      "Позов Гончарука" через відставку: суд завершив скандальну епопею

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      За "позов Гончарука" через звільнення навіть не сплатили судовий збір / фото з фейсбуку Гончарука

      Київський суд повернув без розгляду заяву начебто Олексія Гончарука через відставку з посади прем'єр-міністра. Причинами повернення заяви стали відсутність паспортних даних позивача і несплата судового збору.

      Окружний адмінсуд Києва дійшов висновку, що ця заява не відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України і повинна залишитися без розгляду. Про це мовиться в ухвалі суду.

      До слова Гончарук іде у відставку: що треба знати про скандал із заявою в суд

      У позовній заяві виявлено одразу кілька порушень вимог. Наприклад, відсутність паспортних даних та реєстраційного номера картки платника податків не дозволяють ідентифікувати особу заявника.

      Крім того, у заяві відсутні докази сплати позивачем судового збору. Також не зазначений чіткий зміст позивних вимог.

      Позов Гончарука через звільнення: усе, що треба знати

      Раніше Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував заяву від буцімто Олексія Гончарука. У позові є вимоги про заборону Верховній Раді розглядати звільнення Гончарука з посади прем'єра, а також про заборону оголошення результатів такого розгляду.

      Водночас у Кабінеті Міністрів України одразу ж спростували, що Гончарук подавав таку заяву, а в суді пообіцяли розібратися в ситуації. Голова суду Павло Вовк запевнив, що особу заявника з'ясують.

      Згодом у ЗМІ повідомили, що така заява – звичайний жарт. Та ще й не від аби кого, а колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Мовляв, він у такий спосіб вирішив помститися за власну відставку і нагадати про себе.

      Цікаво Судовий позов Гончарука через звільнення був жартом Богдана, – ЗМІ

      Що відомо про відставку уряду Гончарука?Згідно з українським законодавством, у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука був річний імунітет після ухвалення програми дій його уряду. На момент розгляду Радою питання відставки – понад пів року імунітету. Таким чином звільнити його могли лише після власної заяви.

      У середу, 4 березня, Верховна Рада більшістю голосів ухвалила рішення про відставку Кабінету Міністрів Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новий уряд Шмигаля Андрій Богдан Кабінет Міністрів України Окружний адміністративний суд Києва Олексій Гончарук – новини Новини України Новини політики
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