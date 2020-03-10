"Позов Гончарука" через відставку: суд завершив скандальну епопею

Київський суд повернув без розгляду заяву начебто Олексія Гончарука через відставку з посади прем'єр-міністра. Причинами повернення заяви стали відсутність паспортних даних позивача і несплата судового збору.

Окружний адмінсуд Києва дійшов висновку, що ця заява не відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України і повинна залишитися без розгляду. Про це мовиться в ухвалі суду.

До слова Гончарук іде у відставку: що треба знати про скандал із заявою в суд

У позовній заяві виявлено одразу кілька порушень вимог. Наприклад, відсутність паспортних даних та реєстраційного номера картки платника податків не дозволяють ідентифікувати особу заявника.

Крім того, у заяві відсутні докази сплати позивачем судового збору. Також не зазначений чіткий зміст позивних вимог.

Позов Гончарука через звільнення: усе, що треба знати

Раніше Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував заяву від буцімто Олексія Гончарука. У позові є вимоги про заборону Верховній Раді розглядати звільнення Гончарука з посади прем'єра, а також про заборону оголошення результатів такого розгляду.

Водночас у Кабінеті Міністрів України одразу ж спростували, що Гончарук подавав таку заяву, а в суді пообіцяли розібратися в ситуації. Голова суду Павло Вовк запевнив, що особу заявника з'ясують.

Згодом у ЗМІ повідомили, що така заява – звичайний жарт. Та ще й не від аби кого, а колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Мовляв, він у такий спосіб вирішив помститися за власну відставку і нагадати про себе.

Цікаво Судовий позов Гончарука через звільнення був жартом Богдана, – ЗМІ

Що відомо про відставку уряду Гончарука?Згідно з українським законодавством, у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука був річний імунітет після ухвалення програми дій його уряду. На момент розгляду Радою питання відставки – понад пів року імунітету. Таким чином звільнити його могли лише після власної заяви.



У середу, 4 березня, Верховна Рада більшістю голосів ухвалила рішення про відставку Кабінету Міністрів Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.