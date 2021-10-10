Инцидент произошел близ села Добриновцы. Как рассказал полиции 48-летний мужчина, его погибший знакомый искал исторические ценности.

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На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что артиллерийский снаряд находился в лесу еще с прошлых войн.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "Несчастный случай".

Заметьте! Устаревшие боеприпасы – очень опасны. О такой находке необходимо срочно сообщать службе спасения по телефону 101.

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