Інцидент трапився неподалік села Добринівці. Як розповів поліції 48-річний чоловік, його загиблий знайомий шукав історичні цінності.

До теми Снаряди розірвалися у селі під час навчань на полігоні: у мережі з'явилось відео

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що артилерійський снаряд перебував у лісі ще з минулих війн.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відміткою "Нещасний випадок".

Зауважте! Застарілі боєприпаси – дуже небезпечні. Про таку знахідку необхідно терміново повідомляти Службу порятунку за номером 101.

Старі снаряди: останні новини