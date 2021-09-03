60-летнего мужчину спасатели обнаружили мертвым посреди леса. Об этом рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС области Сергей Бабчук.
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Мужчину, который пошел по грибы, нашли мертвым
Тело обнаружили в труднодоступном месте,
– говорится в сообщении.
Начальник поискового отделения Владимир Дячук рассказал, что тело обнаружили, где были срубы деревьев и кустарники.
Кстати, в ГСЧС сообщали, что мужчину искали с 26 августа. Для этого привлекли более 280 спасателей, пограничников и полицейских, а также – местных жителей. Всего обошли более 1 000 гектаров территорий.
В полиции сообщали, что мужчина забыл телефон в машине
Полиция сообщила 26 августа, что разыскивает пропавшего без вести Александра Кобылянского.
Дочь пропавшего, которая обратилась в полицию, рассказала – отец поехал с друзьями в село Нижний Шепот по грибы и оставил мобильный телефон в машине. Впоследствии мужчина исчез и не выходил на связь.
Издание "Молодой буковинец" написало, что информацию о том, что мужчину нашли мертвым подтвердили в полиции. Там также пояснили, что тело нашли 2 сентября.
В настоящее время полиция не сообщает о вероятных причинах смерти. Также издание опубликовало фото мужчины.
На Буковине нашли мертвым мужчину, пропавшего 25 августа / Фото "МБ"
Что известно об исчезновении мужчины на Буковине
- Об исчезновении сообщила его дочь. Родственники объяснили тогда, что мужчина 25 августа ушел в лес по грибы возле хутора Фальков Берегометской ТГ Вижницкого района.
- Искать его начали 26 августа.
- Спасатели обследовали лес, где мог заблудиться мужчина. Однако почти за неделю поисков его так и не удалось найти живым.