60-летнего мужчину спасатели обнаружили мертвым посреди леса. Об этом рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС области Сергей Бабчук.

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Мужчину, который пошел по грибы, нашли мертвым

Тело обнаружили в труднодоступном месте,

– говорится в сообщении.

Начальник поискового отделения Владимир Дячук рассказал, что тело обнаружили, где были срубы деревьев и кустарники.

Кстати, в ГСЧС сообщали, что мужчину искали с 26 августа. Для этого привлекли более 280 спасателей, пограничников и полицейских, а также – местных жителей. Всего обошли более 1 000 гектаров территорий.

В полиции сообщали, что мужчина забыл телефон в машине

Полиция сообщила 26 августа, что разыскивает пропавшего без вести Александра Кобылянского.

Дочь пропавшего, которая обратилась в полицию, рассказала – отец поехал с друзьями в село Нижний Шепот по грибы и оставил мобильный телефон в машине. Впоследствии мужчина исчез и не выходил на связь.

Издание "Молодой буковинец" написало, что информацию о том, что мужчину нашли мертвым подтвердили в полиции. Там также пояснили, что тело нашли 2 сентября.

В настоящее время полиция не сообщает о вероятных причинах смерти. Также издание опубликовало фото мужчины.



На Буковине нашли мертвым мужчину, пропавшего 25 августа / Фото "МБ"

Что известно об исчезновении мужчины на Буковине