60-річного чоловіка рятувальники виявили мертвим посеред лісу. Про це розповів прессекретар управління ДСНС області Сергій Бабчук.
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Чоловіка, який пішов по гриби, знайшли мертвим
Тіло виявили у важкодоступному місті,
– мовиться у повідомленні.
Начальник пошукового відділення Володимир Дячук розповів, що тіло виявили, де були зруби дерев та чагарники.
До речі, у ДСНС повідомляли, що чоловіка шукали від 26 серпня. Для цього залучили понад 280 рятувальників, прикордонників та поліцейських, а також – місцевих жителів. Всі обійшли понад 1000 гектарів територій.
У поліції повідомляли, що чоловік забув телефон у машині
Поліція повідомила 26 серпня, що розшукує зниклого безвісти Олександра Кобилянського.
Донька зниклого, яка звернулась в поліцію, розповіла – батько поїхав з друзями в село Долішній Шепіт по гриби та залишив мобільний телефон у машині. Згодом чоловік зник та не виходив на зв'язок.
Видання "Молодий буковинець" написало, що інформацію про те, що чоловіка знайшли мертвим підтвердили у поліції. Там також пояснили, що тіло знайшли 2 вересня.
Наразі поліція не повідомляє про ймовірні причини смерті. Також видання опублікувало фото чоловіка.
На Буковині знайшли мертвим чоловіка, який зник 25 серпня / Фото "МБ"
Що відомо про зникнення чоловіка на Буковині
- Про зникнення повідомила його донька. Родичі пояснили тоді, що чоловік 25 серпня пішов у ліс по гриби біля хутора Фальків Берегометської ТГ Вижницького району.
- Шукати його почали 26 серпня.
- Рятувальники обстежували ліс, де міг заблукати чоловік. Проте майже за тиждень пошуків його так й не вдалось знайти живим.