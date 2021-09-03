60-річного чоловіка рятувальники виявили мертвим посеред лісу. Про це розповів прессекретар управління ДСНС області Сергій Бабчук.

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Чоловіка, який пішов по гриби, знайшли мертвим

Тіло виявили у важкодоступному місті,

– мовиться у повідомленні.

Начальник пошукового відділення Володимир Дячук розповів, що тіло виявили, де були зруби дерев та чагарники.

До речі, у ДСНС повідомляли, що чоловіка шукали від 26 серпня. Для цього залучили понад 280 рятувальників, прикордонників та поліцейських, а також – місцевих жителів. Всі обійшли понад 1000 гектарів територій.

У поліції повідомляли, що чоловік забув телефон у машині

Поліція повідомила 26 серпня, що розшукує зниклого безвісти Олександра Кобилянського.

Донька зниклого, яка звернулась в поліцію, розповіла – батько поїхав з друзями в село Долішній Шепіт по гриби та залишив мобільний телефон у машині. Згодом чоловік зник та не виходив на зв'язок.

Видання "Молодий буковинець" написало, що інформацію про те, що чоловіка знайшли мертвим підтвердили у поліції. Там також пояснили, що тіло знайшли 2 вересня.

Наразі поліція не повідомляє про ймовірні причини смерті. Також видання опублікувало фото чоловіка.



На Буковині знайшли мертвим чоловіка, який зник 25 серпня / Фото "МБ"

Що відомо про зникнення чоловіка на Буковині