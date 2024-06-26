Как мы искажаем реальность

Одним из самых распространенных искажений является "черно-белое" мышление. В условиях постоянной угрозы и неопределенности мы склонны делить все на "своих" и "чужих", "добро" и "зло". Это помогает быстро ориентироваться и принимать решения в опасных ситуациях. Но в то же время такая категоричность может приводить к упрощению.

Читайте также Новостройки или вторичка: какое жилье и почему выбирают украинцы

Например, украинцы, которые пережили оккупацию, часто говорят, что теперь не могут доверять людям, потому что "не знаешь, кто из них может оказаться предателем". Или военные, которые увидели зверства врага, начинают считать, что все россияне – нелюди. Это понятные эмоциональные реакции на травматический опыт. Но если такой черно-белый фильтр становится постоянным способом восприятия, он может серьезно ограничивать нашу жизнь и отношения.

Другое распространенное искажение – это фиксация на негативе. Во время войны мы ежедневно видим столько боли и несправедливости, что наш мозг невольно настраивается на поиск этих сигналов опасности. Мы начинаем ожидать плохого, замечать в первую очередь трудности и проблемы. Даже хорошие события и успехи могут казаться временными и неважными на фоне всего ужаса войны.

Вот типичная ситуация. Елена, переселенка из Мариуполя, получила гуманитарную помощь и временное жилье в Киеве. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и радоваться новым возможностям. Но Елена ловит себя на мыслях: "И как долго это продлится? Что, если снова начнутся обстрелы и придется бежать? А вдруг люди вокруг только притворяются доброжелательными, а на самом деле имеют какие-то корыстные намерения?" Этот негативный фильтр не позволяет Елене в полной мере ощутить безопасность и благодарность, хотя объективных причин для тревоги вроде бы нет.

Еще один искаженный паттерн мышления – катастрофизация. Когда мы постоянно находимся в условиях реальной угрозы жизни, наша способность адекватно оценивать риски снижается. Каждая проблема или неприятность начинает казаться вселенского масштаба, предвестником неизбежного краха. Мы постоянно крутим в голове худшие сценарии и воспринимаем их как неизбежность.

Интересно Жизненно важный процесс для Украины уже начался

Пример – военный Андрей во время обстрелов потерял свой талисман – браслет, подаренный женой. Хотя это была лишь мелочь, Андрей начал катастрофизировать: "Теперь меня точно убьют. Это знак, что я приношу несчастье всему подразделению. Наверное, жена почувствовала, что со мной что-то случится и поэтому дала этот браслет". Объективно потеря талисмана никоим образом не влияла на безопасность Андрея. Но искаженное восприятие превратило это событие в "доказательство" неотвратимой трагедии.

Все эти искажения – не личная вина или слабость людей. Это естественные психологические реакции на ненормальные обстоятельства войны. Наша задача – научиться их распознавать, ставить под сомнение и корректировать.

Как смотреть на мир трезво

Ниже приведу несколько практических советов, как работать с искривленным восприятием

Развивайте в себе привычку замечать автоматические мысли и ярлыки , которые вы навешиваете на себя, других или ситуацию. Спрашивайте себя: "Это факт, или только моя интерпретация? Какие доказательства я имею в пользу этого утверждения? Возможны ли другие мнения?"

, которые вы навешиваете на себя, других или ситуацию. Спрашивайте себя: "Это факт, или только моя интерпретация? Какие доказательства я имею в пользу этого утверждения? Возможны ли другие мнения?" Включайте рациональное мышление . Когда вас накрывает тревога или пессимизм, попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны, объективно. Взвешивайте настоящие риски и вероятности, а не воображаемые ужасы.

. Когда вас накрывает тревога или пессимизм, попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны, объективно. Взвешивайте настоящие риски и вероятности, а не воображаемые ужасы. Практикуйте "позитивный фокус" . Даже в самые черные дни попробуйте сосредоточиться на том, что есть хорошего и светлого в вашей жизни, пусть даже очень малого. Ведите дневник благодарности, отмечайте каждый момент красоты или доброты.

. Даже в самые черные дни попробуйте сосредоточиться на том, что есть хорошего и светлого в вашей жизни, пусть даже очень малого. Ведите дневник благодарности, отмечайте каждый момент красоты или доброты. Будьте милосердны к себе и другим. Прекращайте внутреннего критика, который обвиняет вас во всех бедах. Признавайте, что каждый из нас – не идеален, делает ошибки, переживает взлеты и падения. Это нормально, особенно во время войны.

Прекращайте внутреннего критика, который обвиняет вас во всех бедах. Признавайте, что каждый из нас – не идеален, делает ошибки, переживает взлеты и падения. Это нормально, особенно во время войны. Проговаривайте свои искаженные мысли и переживания с теми, кому доверяете. Будь то родные, друзья, или психотерапевт – делитесь тем, что вас пугает и расстраивает. Часто простая вербализация и эмпатический отклик другого человека помогают сбросить "темные очки" и увидеть ситуацию реалистичнее.

Конечно, война делает свое и пока она продолжается, мы не можем полностью избавиться от искажений в мышлении. Это наше подсознательное пытается защитить нашу психику от травмы, хоть иногда и не слишком адаптивно. Все же понимание этих процессов и сознательная корректировка – это шаг к сохранению ясности ума и здоровых отношений.

Рекомендуем Баллада о не черно-белом мире

Ведь в конце концов мы боремся не только за украинскую землю, но и за наши сердца и умы. Чтобы даже после этой страшной войны мы могли видеть себя не искаженными, а настоящими. Во всей сложности, разнообразия, с переплетением света и тени.

Наша задача сейчас – удержаться на этой тонкой грани. Не позволить злу и жестокости "перепрошить" нашу душу. Остаться людьми – со всеми нашими страхами, добродетелями, сомнениями и надеждами.

Не позволяем войне искажать наши мысли слишком сильно. Только оставаясь максимально трезвыми и честными с собой мы имеем шанс выйти из этой войны не сломанными, не искаженными в кривых зеркалах уныния.

Выйти и начать отстраивать наш мир – и внешний, и внутренний. Со всеми его красками, полутонами, с правом каждого быть собой. Потому что именно за это мы и боремся – за свободу быть, любить, верить. За человечность в нечеловеческое время.