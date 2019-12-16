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      Искажение языка: омбудсмен объяснила, кого будут наказывать за суржик и нецензурщину

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      Тетьяна Монахова / Соцсети

      Среди других обязанностей, у языкового омбудсмена есть и такой – защищать государственный язык от публичного унижения или оскорбления, а также – умышленного искажения государственного языка в официальных документах и текстах.

      Так, языковой омбудсмен Татьяна Монахова рассказала, как будет реализовывать эту обязанность в интервью "Укринформ".

      Краткая биография: Что известно про омбудсмена украинского языка Татьяну Монахову

      Будет четко прописан алгоритм, критерий того, намеренно ли это сделано, искусство ли это. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все,
      – сказала она.

      Монахова добавила: в стране есть плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент.

      "Скажем, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он – художник, он так видит. Но другое дело – если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык – это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", – заявил языковой омбудсмен.

      Монахова уточнила: в каждом случае должна осуществляться лингвистическая экспертиза.

      Если это касается искусства – это одна история, а если у кого-то целью было оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом,
      – сказала Монахова.

      Какие задачи у языкового омбудсмена?
      Согласно закону о государственном языке, 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссии по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос
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