Искажение языка: омбудсмен объяснила, кого будут наказывать за суржик и нецензурщину

Среди других обязанностей, у языкового омбудсмена есть и такой – защищать государственный язык от публичного унижения или оскорбления, а также – умышленного искажения государственного языка в официальных документах и текстах.

Так, языковой омбудсмен Татьяна Монахова рассказала, как будет реализовывать эту обязанность в интервью "Укринформ".

Краткая биография: Что известно про омбудсмена украинского языка Татьяну Монахову

Будет четко прописан алгоритм, критерий того, намеренно ли это сделано, искусство ли это. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все,

– сказала она.

Монахова добавила: в стране есть плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент.

"Скажем, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он – художник, он так видит. Но другое дело – если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык – это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", – заявил языковой омбудсмен.

Монахова уточнила: в каждом случае должна осуществляться лингвистическая экспертиза.

Если это касается искусства – это одна история, а если у кого-то целью было оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом,

– сказала Монахова.

Какие задачи у языкового омбудсмена?

Согласно закону о государственном языке, 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссии по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.