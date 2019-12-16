Спотворення мови: омбудсменка пояснила, кого каратимуть за суржик і нецензурщину

Серед інших обов’язків, у мовного омбудсмена є такий – захищати державну мову від публічного приниження чи зневажання, а також – навмисного спотворення державної мови в офіційних документах і текстах.

Так, мовна омбудсменка Тетяна Монахова розповіла, як реалізовуватиме цей обов’язок в інтерв’ю Укрінформу.

Коротка біографія: Що відомо про омбудсменку української мови Тетяну Монахову

Буде чітко прописаний алгоритм, критерій того, чи це навмисно зроблено, чи це мистецтво. Я би радила не панікувати, зрештою, ми сучасні люди й розуміємо, що в мистецтві митцю дозволено все,

– сказала вона.

Монахова додала: у країні є плеяда письменників-постмодерністів і поетів-постмодерністів, які вживають суржик і навіть інвективну лексику як художній елемент.

"Скажімо, якщо Сергій Жадан пише вірш, і там є нецензурна лексика, він це робить не для того, щоб образити чи принизити державну мову. Він – митець, він так бачить. Але інша річ – якщо до мікрофона виходить людина і починає стверджувати, що українська мова – це ніяка не мова, це діалект якоїсь іншої мови та подає оціночні судження, які ображають українську мову",– заявила мовна омбудсменка.

Монахова уточнила: у кожному випадку має здійснюватися лінгвістична експертиза.

Якщо це стосується мистецтва – це одна історія, а якщо у когось на меті образити почуття людей, які говорять українською, то це абсолютно інша історія, і ми будемо вживати всіх заходів, передбачених законом,

– сказала Монахова.

Які завдання мовного омбудсмена?Відповідно до закону про державну мову, 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсменці можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.