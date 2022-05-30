Это подчеркнул народный депутат Федор Вениславский. Об этом он сказал 24 каналу.

Внимание В Николаеве с самого утра слышны взрывы

Основные планы россиян

По его словам, у оккупантов есть основные тактические намерения. В частности, речь идет о полной оккупации Луганской и Донецкой областей. После этого они намерены выйти на административные границы.

Затем следующим направлением оккупантов является то, которое в сторону Южного Буга. Исключать наступление на Николаевщину и расширение боевых действий на Юге мы не можем,

– подчеркнул Вениславский.

Однако для того чтобы агрессор начал реализовывать этот план, они должны получить достижения именно на восточном фронте, в Донецком оперативном регионе.

По данным разведки, именно на этом направлении враг сосредоточил больше батальоно-тактических групп, примерно 70 - 80% от всех сил и средств, которые есть у россиян на территории Украины.

"Следующий район в "планах" оккупантов – Слобожанский. И на третьем месте по колличеству БТГ – район Южного Буга", – подчеркнул нардеп.

Ким рассказал, какова вероятность внезапного штурма Николаева

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что сейчас внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Более того, даже если захватчики будут двигаться в сторону города, на то, чтобы продвинуться сюда, потребуются месяцы.

Он подчеркнул, что пока о таком штурме не говорится в том числе и потому, что у российских военных нет мотивации.

Несмотря на положительные прогнозы Кима и военных, враг регулярно атакует Николаев с воздуха. В городе неоднократно раздаются взрывы.

В результате утренних обстрелов жилого района 29 мая были ранены два человека, а один человек – погиб. Также были повреждены 3 многоэтажки.

А ночью 30 мая оккупанты обстреляли центр Нового Буга. Из-за атаки повреждены магазин, аптека и жилые дома. Пострадали 2 человека.

Обстрелы продолжаются и на территории Березнеговатской общины. По предварительным данным, россияне повредили здание школы и жилые дома. Информацию о пострадавших уточняют, сообщили в Генштабе ВСУ.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 30 мая: смотрите видео