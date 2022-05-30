На цьому наголосив народний депутат Федір Веніславський. Про це він сказав 24 каналу.
Увага У Миколаєві з самого ранку чутно вибухи
Основні плани росіян
За його словами, в окупантів є основні тактичні наміри. Зокрема, мовиться про повну окупацію Луганської та Донецької областей. Після цього вони планують вийти на адміністративні кордони.
Потім наступним напрямком окупантів є той, що у бік Південного Бугу. Виключати наступ на Миколаївщину і розширення бойових дій на Півдні ми не можемо,
– наголосив Веніславський.
Однак для того, щоб агресор розпочав реалізовувати цей план, вони мають отримати здобутки саме на східному фронті, у Донецькому оперативному регіоні.
За даними розвідки, саме на цьому напрямку ворог зосередив найбільше батальйоно-тактичних груп, приблизно 70 – 80% від усіх сил та засобів, які є у росіян на території України.
"Наступний район у "планах" окупантів – Слобожанський. І на третьому місті за кількість БТГ – район Південного Бугу", – підкреслив нардеп.
Кім розповів, яка ймовірність раптового штурму Миколаєва
- Натомість голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Ба більше, навіть якщо загарбники рухатимуться у бік міста, на те, щоб просунутися сюди, потрібні будуть місяці.
- Він підкреслив, що наразі про такий штурм не мовиться зокрема й тому, що у російських військових немає мотивації.
- Попри позитивні прогнози Кіма та військових, ворог регулярно атакує Миколаїв з повітря. У місті неодноразово лунають вибухи.
- Внаслідок ранкового обстрілу житлового району 29 травня було поранено двох людей, а один чоловік – загинув. Також було пошкоджено 3 багатоповерхівки.
- А уночі 30 травня окупанти обстріляли центр Нового Бугу. Через атаку пошкоджені магазин, аптека та житлові будинки. Постраждали 2 людей.
- Обстріли тривають й на території Березнегуватської громади. За попередніми даними, росіяни пошкодили будівлю школи та житлові будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 30 травня: дивіться відео