На цьому наголосив народний депутат Федір Веніславський. Про це він сказав 24 каналу.

Увага У Миколаєві з самого ранку чутно вибухи

Основні плани росіян

За його словами, в окупантів є основні тактичні наміри. Зокрема, мовиться про повну окупацію Луганської та Донецької областей. Після цього вони планують вийти на адміністративні кордони.

Потім наступним напрямком окупантів є той, що у бік Південного Бугу. Виключати наступ на Миколаївщину і розширення бойових дій на Півдні ми не можемо,

– наголосив Веніславський.

Однак для того, щоб агресор розпочав реалізовувати цей план, вони мають отримати здобутки саме на східному фронті, у Донецькому оперативному регіоні.

За даними розвідки, саме на цьому напрямку ворог зосередив найбільше батальйоно-тактичних груп, приблизно 70 – 80% від усіх сил та засобів, які є у росіян на території України.

"Наступний район у "планах" окупантів – Слобожанський. І на третьому місті за кількість БТГ – район Південного Бугу", – підкреслив нардеп.

Кім розповів, яка ймовірність раптового штурму Миколаєва

Натомість голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Ба більше, навіть якщо загарбники рухатимуться у бік міста, на те, щоб просунутися сюди, потрібні будуть місяці.

Він підкреслив, що наразі про такий штурм не мовиться зокрема й тому, що у російських військових немає мотивації.

Попри позитивні прогнози Кіма та військових, ворог регулярно атакує Миколаїв з повітря. У місті неодноразово лунають вибухи.

Внаслідок ранкового обстрілу житлового району 29 травня було поранено двох людей, а один чоловік – загинув. Також було пошкоджено 3 багатоповерхівки.

А уночі 30 травня окупанти обстріляли центр Нового Бугу. Через атаку пошкоджені магазин, аптека та житлові будинки. Постраждали 2 людей.

Обстріли тривають й на території Березнегуватської громади. За попередніми даними, росіяни пошкодили будівлю школи та житлові будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 30 травня: дивіться відео