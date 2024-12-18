Сообщает 24 Канал со ссылкой на Давида Арахамию. В общем "Слуга народа" поддержала решение 166 голосами.

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Рада проведет повторное голосование

Арахамия заявил, что Верховная Рада проведет повторное голосование по исключению Бойко из парламентского комитета по правам человека.

А мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование,

– заявил он.

По словам председателя фракции "Слуга народа", для принятия положительного решения об исключении Бойко из парламентского комитета по правам человека, не хватило девяти голосов.

"По странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричал о "предательстве"",

– написал Арахамия.

Как проходило голосование в Раде

Арахамия сообщил, что фракция "Слуга народа" дала 166 голосов, что составляет 71,2% от ее состава. Сам Арахамия также проголосовал "за".

"Европейская солидарность" поддержала решение 17 голосами (62,9%), хотя ее лидер Петр Порошенко отсутствовал во время голосования.

В то же время фракция "Батькивщина" дала лишь семь голосов (29,1%). Юлия Тимошенко, хоть и присутствовала на предыдущем заседании, в голосовании участия не принимала. Фракция "Голос" поддержала решение 12 голосами (60% состава), однако ее лидер Александра Устинова отсутствовала.

Партия "За будущее" проголосовала четырьмя голосами (23,5%), при этом ее председатель Тарас Батенко поддержал решение. Такое же количество голосов дала группа "Довіра" (21%), хотя ее руководитель Олег Кулинич отсутствовал. Арахамия отметил, что группы "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины" не отдали ни одного голоса.

Среди внефракционных депутатов решение поддержали семь, в частности спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель Александр Корниенко и заместитель Елена Кондратюк. Дмитрий Разумков не присутствовал на заседании.

В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил, что на комитет вопрос отзыва Бойко вынесут уже завтра.