Об этом рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала. В частности, 18 октября состоится следующее заседание политсилы.

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Когда могут обсудить вопрос

По словам Кравчук, на этом заседании планируют обсудить вопросы Аппарата Верховной Рады и законопроектов, за которые будут голосовать нардепы.

Я не исключаю, что также будет поднят вопрос о пребывании Людмилы Буймистер во фракции,

– рассказала депутат.

Однако Кравчук заявила, что пока ничего не гарантирует, так как еще не видела повестку дня.

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