Исключение из "зеленого" списка: в МИД рассказали, как украинцы смогут путешествовать в ЕС

Послы стран Евросоюза подготовили решение Совета ЕС об исключении Украины из списка безопасных для путешествий стран. В МИД Украины отметили: это сделали, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в Европе.

В ведомстве отметили, что официально Совет ЕС предоставит соответствующую рекомендацию уже на следующей неделе. Однако окончательно решение относительно путешественников из Украины каждое государство будет принимать на национальном уровне.

Заметьте ЕС назвал 7 опасных стран для путешествий в ноябре: кто вошел в список

Для вакцинированных туристов надежда есть

Пресс-служба МИД Украины сообщила, что прогресс в кампаниях по вакцинации показал положительный результат. В частности, ЕС уже изменил подход к временным ограничениям: рекомендовал своим странам открывать границы для полностью вакцинированных путешественников.

В то же время условием будет прохождение тестов при пересечении границ.

Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий,

– говорится в сообщении.

Чем руководствуется Совет ЕС

Вопрос открытых границ с ЕС регулируют рекомендации Совета ЕС относительно временных ограничений на туристические поездки.

ЕС регулярно обновляет перечень "зеленых" стран. Если эпидемиологическая ситуация улучшается, государства возвращают в перечень безопасных.

Положительные критерии для Совета ЕС

Не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 000 жителей.

Не менее 300 тестов на 100 000 жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;

Не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней.

Советы для украинцев от МИД