Исключение из "зеленого" списка: в МИД рассказали, как украинцы смогут путешествовать в ЕС
Источник:24 канал
Послы стран Евросоюза подготовили решение Совета ЕС об исключении Украины из списка безопасных для путешествий стран. В МИД Украины отметили: это сделали, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в Европе.
В ведомстве отметили, что официально Совет ЕС предоставит соответствующую рекомендацию уже на следующей неделе. Однако окончательно решение относительно путешественников из Украины каждое государство будет принимать на национальном уровне.
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Для вакцинированных туристов надежда есть
Пресс-служба МИД Украины сообщила, что прогресс в кампаниях по вакцинации показал положительный результат. В частности, ЕС уже изменил подход к временным ограничениям: рекомендовал своим странам открывать границы для полностью вакцинированных путешественников.
В то же время условием будет прохождение тестов при пересечении границ.
Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий,
– говорится в сообщении.
Чем руководствуется Совет ЕС
Вопрос открытых границ с ЕС регулируют рекомендации Совета ЕС относительно временных ограничений на туристические поездки.
ЕС регулярно обновляет перечень "зеленых" стран. Если эпидемиологическая ситуация улучшается, государства возвращают в перечень безопасных.
Положительные критерии для Совета ЕС
- Не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 000 жителей.
- Не менее 300 тестов на 100 000 жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;
- Не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней.
Советы для украинцев от МИД
- Вакцинироваться.
- Соблюдать эпидемиологические правила безопасности.
- Перед путешествием проверять актуальный режим въезда и транзита за границей на интерактивной онлайн-карте МИД.